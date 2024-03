(Di venerdì 1 marzo 2024) AGI - La segretaria del Partito Democratico, Elly, ha reso, nel giorno in cui inizia a Roma il congresso del Partito Socialista Europeo, alla stele cheil deputato socialista Giacomo Matteotti ucciso dalle squadre fasciste il 10 giugno 1924. Conerano presenti, tra gli altri, la capogruppo dei Socialisti e Democratici Iratxe Garcia Perez, il presidente del Pes Stefan Lovfen, il segretario Pse Giacomo Filibeck, il commissario europeo al Lavoro Nicolas Schmit, il responsabile Esteri del Pd Peppe Provenzano, il segretario del PSI Enzo Maraio, la responsabile Esteri del PSI, Pia Locatelli.

Sono passate 48 ore dal successo di Alessandra Todde in Sardegna , 48 ore i cui i vincitori hanno conquistato il centro della scena mediatico-politica. In ... (panorama)

Meloni segue la linea Conte-Schlein: riduce le spese militari: Mentre litigano sulle parole a colpi di "bellicista" e "pacfista", nella realtà governo e opposizione sono d'accordo: l'Italia continuerà a ridurre le spese per la difesa. L'obiettivo Nato è sempre pi ...ilfoglio

Schlein rende omaggio al monumento che ricorda Matteotti: La segretaria del Partito Democratico è intervenuta nel giorno in cui inizia a Roma il congresso del Partito Socialista Europeo ...agi

Il punto (di E.Nistri). Il ko in Sardegna e la destra che perde nelle grandi città: In quell’occasione il Popolo delle Libertà ottenne il 42,7 per cento, contro il 43,39 dell’Ulivo; ma la Lega, che correva da sola, ottenne il 10,9; se a tale cifra si aggiunge lo 0,9 della lista di ...barbadillo