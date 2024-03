(Di venerdì 1 marzo 2024) Il commissario Ue al lavoro uscente Nicolas Schmitt (lussemburghese) per il Partito Socialista Europeo (PSE) evon der Leyen, presidente della Commissione uscente, per il Partito Popolare Europeo (PPE). Saranno loro i principali "Spitzenkandidat" (candidati dei partito... Segui su affaritaliani.it

Mo: Unione africana accusa Israele di uccisione di massa: “Il presidente della Commissione dell’Unione africana Moussa Faki Mahamat condanna fermamente l’attacco delle forze israeliane che ha ucciso e ferito più di 100 palestinesi in cerca di aiuti umanitari ...ilsannioquotidiano

Elly Schlein senza freni su Giorgia Meloni: “Si nasconde”: Elly Schlein attacca il governo Meloni per la gestione dei cortei e le alleanze politiche. Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, ha rivolto critiche pesanti al presidente del Consiglio, ...newsmondo

Schlein attacca Ursula ma la sosterrà. E finirà per allearsi con Meloni in Ue: Il commissario Ue al lavoro uscente Nicolas Schmitt (lussemburghese) per il Partito Socialista Europeo (PSE) e Ursula von der Leyen, presidente della Commissione uscente, per il Partito Popolare Europ ...affaritaliani