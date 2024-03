Schiaparelli effetto shock a Parigi | le trecce di capelli sono le cravatte della nuova quotidianità

(Di venerdì 1 marzo 2024) Il marchio conosciuto per le sue creazioni surrealiste porta lo stuporeHaute Couture anche nel ready to wear. Tra codici stilistici cari al brand e nuovi dettaglicultura statunitense il direttore creativo Daniel Rosberry stupisce il pubblico con accessori in grado di far dire "dove posso trovarlo?".

Schiaparelli, vestiti per stupire: Ora che Schiaparelli possa essere definita una Maison di Couture in cui c’è anche il pàp è sicuramente un’invenzione degli ultimi anni di Elsa – diciamo verso la metà del 1960 -, non certo si potevano ...style.corriere

A Parigi il guardaroba quotidiano col twist Schiaparelli: Un guardaroba ricco di varianti di blazer, di pantaloni, di croccanti completi spezzati, total look in denim, caban e lunghi cappotti per look da tutti i giorni e di abiti da sera di grande effetto.ansa

Perché avere le unghie rosa come Margot Robbie ai SAG: Il finish ultra glossy, l'effetto Barbie: le sfumature pre-primaverili per la manicure. Rosa, rosa e ancora rosa. Protagonista della stagione, Margot Robbie ha calcato ieri il red carpet dei SAG Award ...harpersbazaar