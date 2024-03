Schianto terribile in tangenziale | Marcello muore a 51 anni Lascia la moglie e due figli

(Di venerdì 1 marzo 2024) Una tragedia quella che ha colpito la comunità di Fermignano:Falconi, 51, sposato con Cristina, padre duedi 16 e 20e camionista in proprio, è morto dopo essere rimasto coinvolto in un tamponamento sulla, a Bologna. Il suo camion, che trasportava arredi per bagni, mercoledì 28 febbraio si era schiantato contro il retro di un altro mezzo pesante. UnoL’impatto ha avuto un effetto tremendo perFalconi: è rimasto incastrato ma ancora vivo e addirittura lucido tra le lamiere della cabina del camion andata distrutta. I soccorritori grazie ai vigili del fuoco sono riusciti ad estrarlo in breve tempo. Poi la corsa all’ospedale Maggiore dove il 51enne è stato operato. I medici, riporta ...

terribile Schianto in autostrada a Bologna, il camionista Marcello Falconi muore nella notte. Choc Fermignano: lascia moglie e due figli adolescenti: FERMIGNANO È morto per le conseguenze di un terribile Schianto in autostrada. Ha destato profonda commozione a Fermignano la notizia della tragedia di Marcello Falconi, 51 anni, residente in via

