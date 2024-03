Scherma Il cervese Galassi oro di squadra agli Europei

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 1 marzo 2024) Grande risultato per Matteo(secondo da sinistra) vincitore con la nazionale Under 20 della meda d’orodi Napoli. Lo spadista, cresciuto nel Circolo della Spada di Cervia – Milano Maritta e ora nel Gruppo Sportivo dei Carabinieri, è stato il grande protagonista del team azzurro, ribaltando lo svantaggio con Polonia, Ucraina e Germania, gareggiando per ultimo: una conferma di quanto i suoi compagni disi fidino di lui. Il quartetto formato da Nicolò Del Contrasto, Fabio Mastromarino, Jacopo Rizzi eha superato nel primo turno la Serbia con un netto 45-28, con ilche ha chiuso con 17 stoccate date e 8 subite. Nei quarti contro la Polonia ci ha pensatoa regalare la ...