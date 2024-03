Scherma | Coppa del Mondo sciabola maschile | 12 azzurri nel tabellone principale del Trofeo Luxardo 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 1 marzo 2024) Saranno dodici gli italiani neldella gara individuale del, la storica tappa italiana dideldi. Domani alle 11.30 è in programma il via agli assalti della manifestazione di Padova. Alda 64 erano già qualificati, per diritto di ranking, Michele Gallo, Luigi Samele e Luca Curatoli. E a loro si sono aggiunti subito Giacomo Mignuzzi, Mattia Rea e Giovanni Repetti grazie ad un girone senza sconfitte. Nelpreliminare, il pass è andato anche a Francesco Bonsanto, Enrico Berrè, Pietro Torre, Daniele Franciosa, Giorgio Marciano e Riccardo Nuccio. Stop nel match decisivo per Lupo Veccia Scavalli e Alberto Arpino (battuto nel derby da Nuccio). ...