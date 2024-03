Scherma | Coppa del Mondo sciabola femminile | nove italiane qualificate per il tabellone principale ad Atene

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 1 marzo 2024) Sarannole azzurre impegnate neldella prova individuale di, in Grecia, valida per ladeldi. Oltre a Martina Criscio, già ammessa per diritto di ranking, si sonoanche Irene Vecchi, Michela Battiston, Eloisa Passaro, Chiara Mormile e Claudia Rotili, già dopo la fase a gironi. Hanno avuto bisogno invece dei tabelloni preliminari Giulia Arpino, Benedetta Fusetti e Rossella Gregorio. Niente da fare invece all’ultimo turno preliminare per Rebecca Gargano e Alessia Di Carlo; out anche Michela Landi nelda 128. Il weekend proseguirà con ilindividuale, in programma nella giornata di ...