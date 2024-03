Scappa dalla clinica e muore assiderato l’uomo aggredito un mese fa da due giovani ad Anzio durante un furto

(Di venerdì 1 marzo 2024) Larby Ouarby, il cittadino marocchino di 40 anni, accoltellato da due ragazzi di 18 e 17 anniildi un bar ad, è mortodopo essereto da unadidove era stato ricoverato per la riabilitazione, dopo undi coma, in cui era caduto dopo il ferimento. Per il tentato omicidio sono stati arrestati giovedì scorsopolizia Francesco Di Serio, di 18 anni e un ragazzo di 17 anni, considerati i presunti aggressori che lo ridussero in fin di vita mentre stava rubando in alcune attività commerciali. “Gli ho prima sferrato dei calci e dopo l’ho accoltellato” ha ammesso uno dei due ragazzi. “Non vado fiero di ciò che ho fatto, ma mi sono reso conto di aver fatto una stupidaggine solamente ...

