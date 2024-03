Sassuolo | scelto Ballardini come allenatore

(Di venerdì 1 marzo 2024) (Adnkronos) – Davidesarà il nuovodel. Dopo l’esonero di Dionisi e la panchina temporaneamente affidata a Bigica, che ha esordito con l’1-6 da incubo contro il Napoli, il club neroverde hail tecnico che guiderà la prima squadra con l’obiettivo di condurla alla salvezza.allenerà il. L’ha risolto il contratto con la Cremonese e nella giornata di oggi dovrebbe essere già ufficializzato.ha accettato un contratto di 18 mesi a prescindere dal piazzamento finale di quest’anno, andrebbe dunque anche in Serie B in caso di retrocessione. Bigica torna così ad allenare la Primavera, la decisione gli è già stata comunicata.ha superato le opzioni ...

