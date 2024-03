Sassuolo pronto a cambiare allenatore | Ballardini in pole position

(Di venerdì 1 marzo 2024) Dopo il pesante ko casalingo per 6-1 col Napoli, ilancora. In panchina coi partenopei è andato Emiliano Bigica,della Primavera, ma ora sarebbea subentragli DavideIl tecnico romagnolo sta completando la rescissione con la Cremonese (fu esonerato a settembre) ed èad accettare l’offerta dei neroverdi.

