Sarò mamma a 18 anni

(Di venerdì 1 marzo 2024) I motivi che possono portare a una gravidanza indesiderata, a 17 come a 40, sono molteplici. Un preservativo indossato male, un contrattempo nell’assumere la pillola anticoncezionale, la fiducia (mal riposta) nel coito interrotto. Possiamo ricorrere alla pillola del giorno dopo, che agisce “spostando” l’ovulazione di qualche giorno, purché non sia già avvenuta. Ma non deve essere considerata come un metodo contraccettivo abituale. Se la gravidanza è in corso, possiamo scegliere di interromperla entro 90 giorni di gestazione. È un intervento del tutto sicuro dal punto di vista medico, ma è una decisione pesante, spesso sofferta, con possibili ripercussioni psicologiche importanti. E che nessuna donna prende mai a cuor leggero. È comunque un nostro diritto anche se siamo minorenni: in questo caso è richiesto il consenso dei genitori (o di chi esercita la potestà o ...