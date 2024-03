Sardegna | Solinas e l' amministrazione ' ordinaria'

(Di venerdì 1 marzo 2024) AGI- “Nelle sedute del 5, 12, 19, 22 febbraio e 5 e 14 marzo la Giunta Pigliaru ha approvato, nella stragrande maggioranza, delibere di solae, segnatamente, variazioni contabili delle poste di bilancio”. Lo precisa Luigi Arru, ex assessore alla Sanità della Regionenella Giunta di centrosinistra guidata fra il 2014 e il 2019 da Francesco Pigliaru, con riferimento alle 214 delibere in extremis approvate alla fine di quella legislatura. Il presidente uscente di centrodestra, Christian, le ha citate in una risposta piccata all'invito rivoltogli da Alessandra Todde, che si prepara a succedergli, a limitarsi all'fino al passaggio di consegne. La scomposta e aggressiva uscita dell'ex presidente Christian ...

