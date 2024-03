Sardegna | Silvestri M5S | ' centrodestra ha perso perché politiche nazionali influiscono'

(Di venerdì 1 marzo 2024) Roma, 1 mar.- (Adnkronos) - "Ilaveva la Regionee l'ha persa, e l'ha persaanche lehanno influito ci sarà una donna sarda che poteva andare in pensione con Opzione donna e questo governo le ha tolto questa possibilità, ci sarà un sardo che ha avuto l'aumento della rata dei mutui che noi del M5S volevamo ristorare per chi è in difficoltà e questo governo invece non ha fatto nulla, ci sarà un sardo che sperava nel taglio delle accise della benzina come meloni prometteva ed è rimasto deluso..." Così Francesco, capogruppo M5S alla Camera a Rai Radio 1.

Mo: Silvestri, 'chi fa finta di non vedere è complice, cessate fuoco ora': Roma, 29 feb. (Adnkronos) - Chi chiude gli occhi e fa finta di non vedere è complice. A Gaza è in corso un massacro, se possibile reso ancor più terribile dalla morte di 112 persone colpite dall’eserc ...lanuovasardegna

REGIONALI: LUCIANI E Silvestri (VOLT), “OCCASIONE PER D’AMICO PER BATTERE MARSILIO”: ROSETO DEGLI ABRUZZI – “A tre settimane dal voto in Abruzzo, la corsa elettorale appare oggi per Luciano D’Amico, candidato di Volt e della coalizione progressista, più che mai contendibile e tutta da ...abruzzoweb