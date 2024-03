Sardegna | l' imprenditore Agabio | Speranza che nuova giunta dialoghi con aziende tech locali

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 1 marzo 2024) Cagliari, 1 mar. (Labitalia) - "La vittoria della Todde non era scontata e le facciamo da subito i migliori auguri. Noi siamo appena tornati dal Mwc, il più grande eventoeuropeo che si svolge a Barcellona ogni anno: la città è colma di ragazzi europei che vedono nella qualità della vita catalana il contesto in cui creare il proprio futuro, spesso, proprio nel mondo digitale e dell'imprenditoria giovanile, come una vera Silicon Valley mediterranea". Lo dice all'Adnkronos/Labitalia Antonio, trentunennesardo, presidente e ceo di Ovum AI, 'fabbrica' di startup che produce e lancia sul mercato imprese innovative nei settori dell'intelligenza artificiale e cloud. "Anche in- spiega - ne avremmo piena potenzialità con un'azione convinta e precisa. In tal senso, la necessità e la ...