Sanremo domina le classifiche | i 18 brani più ascoltati in Italia erano in gara al Festival

In radio è ancora effetto Sanremo, 'Sinceramente' di Annalisa il brano più ascoltato: In radio è ancora forte l'effetto Sanremo e, dopo 'Tuta gold' di Mahmood e 'La noia' di Angelina Mango, questa settimana è 'Sinceramente' di Annalisa il brano più ascoltato. E' la classifica di EarOne ...adnkronos

Vannacci: «In Costa d’Avorio ho pensato: ci mangiano. Mengoni in gonna a Sanremo era ridicolo. I gay Condizionati dalla società»: Il militare: se fonderò un partito lo farò con uomini scelti da me, il mio manipolo. Meloni è carismatica ma in Italia non cambia mai nulla ...corriere

I più trasmessi della settimana in radio: Sanremo “monopolizza” le chart con otto brani su dieci: Nell'aggiornamento di venerdì 1° marzo, sia EarOne che Radio Airplay vedono la presenza di ben 8 brani provenienti dal palco dell'Ariston in 'top ten'. Al vertice ora c'è Annalisa, seguita da Mahmood.fm-world