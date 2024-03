Sanremo 2025 | avanza un nome da sogno | è tra i più amati in Italia

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di venerdì 1 marzo 2024) Continuano a circolare indiscrezioni su chi possa essere il prossimo conduttore di, e ce n’è uno che potrebbe far impazzire i fan più degli altri. Il Festival didel 2024 si è concluso con la vittoria di Angelina Mango su Geolier e qualche polemica, ma soprattutto con la certezza che dal prossimo anno sul palco dell’Ariston non ci sarà Amadeus. Il direttore artistico campione d’incassi, dopo cinque anni alla guida della kermesse canora, si sa, ha deciso di abbandonare la nave, e da allora non si fa che parlare di chi potrebbe prenderne le redini in mano. La conferenza stampa finale di2024- (Foto: Ansa) – (Cityrumors.it)Sono tantissimi i nomi che sono circolati da quel 10 febbraio, e qualcuno, come Antonella Clerici, finita anche lei nel novero dei papabili alla successione del conduttore classe 1962, ha ...