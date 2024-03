Sannio Music Fest Winter | buon debutto al Teatro Comunale

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 1 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIl sassofonista Rick Margitza ha inaugurato, ieri sera, la rassegna invernale delaccompagnando, con le sue sonorità da fuoriclasse, il grande batterista napoletano Elio Coppola il quale, nonostante la sua giovinezza, si sta prepotentemente affermando nel panorama jazzistico internazionale. Risultato una serata emozionante e da ricordare. Prossimo appuntamento in cartellone quello di sabato 9 marzo, quando sul palco deldi Benevento, salirà il noto ed apprezzatissimo pianista Danilo Rea, accompagnato dal fisarmonicista Luciano Biondini. I due, protagonisti dello spettacolo ‘ Cosa sono le nuvole’, sono considerati i poeti della canzone italiana in grado di far nascere, con le loro capacità improvvisative, un incredibile gioco di movimenti ...