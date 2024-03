Sanità pubblica | aumentano le visite a pagamento in ospedale

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 1 marzo 2024) Roma, 1 marzo 2024 – Sempre più viste ain. Certo, a monte di liste di attesa infinite ci sarà anche la carenza di medici e di macchinari ma c’è anche il fenomeno di Asl e ospedali pubblici che erogano più prestazioni ache in regime Ssn. Il risultato è che - come emerge dalla lettura dell’ultimo report dell’Agenas, l’Agenziaper i servizi sanitari regionali, sull’Alpi, vale a dire sulle attività libero professionali intramuraria - almeno una visita su dieci ingli italiani se la pagano di tasca propria, ma diventano oltre tre su dieci se si considerano solo quelle ginecologiche e quasi due su dieci per quelle cardiologogiche. In fatto di ecografia ginecologica, il 36% è carico delle pazienti, a volte per scelta degli assistiti, più spesso per aggirare le ...