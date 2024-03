“San Tommaso | storia e leggenda” | il convegno a Grotta

(Di venerdì 1 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minutiDopo i festeggiamenti in onore di Santa Lucia, il progetto “Percorsi nelle Valli del Ben Vivere” torna con una nuova tappa aminarda, comune capofila dell’iniziativa, in occasione delle celebrazioni per Sand’Aquino previste per il 7 marzo 2024. In questa data la Sala Consiliare Sandro Pertini diminarda, ospiterà, a partire dalle ore 17,30, undi alto profilo dedicato alla figura del Santo, dal titolo “San”. Ai saluti di Marcantonio Spera, Sindaco diminarda e di S.E. Sergio Melillo, Vescovo della Diocesi di Ariano Irpino-Lacedonia e all’introduzione a cura dell’Avvocato Rocco Barasso, seguiranno tre interessanti relazioni sull’argomento. Saranno presenti Padre ...

