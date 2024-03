San Siro | ultimatum di Sala al Milan | Decida cosa fare

(Di venerdì 1 marzo 2024) Il sindaco dio apprezza l'apertura dell'Inter per la ristrutturazione dello stadio, mentre striglia il club rossonero: "Se hanno rinunciato a Sanme lo scrivano su carta intestata"

Beppe Sala , sindaco di Milano, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al Milan e alla mancata volontà di rimanere allo stadio San Siro (pianetamilan)

SALA, San Siro Se il Milan non vuole riqualificare lo dica: quindi se non interessa più San Siro lo dicano". Lo ha spiegato il sindaco di Milano Giuseppe Sala, commentando quanto dichiarato da Gerry Cardinale, proprietario del Milan, in una recente intervista ...firenzeviola

Serie A, Genoa a San Siro contro la storia: a 10,85 su Betflag l'impresa con l'Inter: L’ultimo successo dei rossoblù a San Siro, invece, trent’anni fa, il 26 marzo del 1994, quando Ruotolo e Skhuravy firmarono i gol dell'1-3, con il gol della bandiera di Totò Schillaci. Inoltre, la ...insideroma

San Siro, Sala: “Se al Milan non interessa riqualificare lo dica. Cardinale ci scriva invece di…”: quindi se non interessa più San Siro lo dicano". Lo ha spiegato il sindaco di Milano Giuseppe Sala, commentando quanto dichiarato da Gerry Cardinale, proprietario del Milan, in una recente intervista ...fcinter1908