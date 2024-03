San Piero a Sieve a segno. Che beffa per il Settimello

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 1 marzo 2024) Si è giocato il turno infrasettimanale nel girone A per la 9ª di ritorno. Riposa Castelnuovo G. Viareggio-A.G.Dicomano 3-0. Scontata vittoria della capolista che con i gol di Ceciarini, Marinai e Bega stende il Dicomano di Governi che fino all’ultimo si è battuto con grande dignità. Luco-Real Cerretese 1-1. Gol del vantaggio di Del Re poi pareggio al 90’ Lamberti. Monsummano-1-1. La sfortuna si accanisce nuovamente sulla matricolache all’89 si vede negare la vittoria per un’autorete di Becattini, complice anche il vento che ha disturbato tutta la partita. La squadra di Giannini era passata in vantaggio con Orlandi su rigore per un fallo di mano di Citti. Il portiere di casa Grassi ha negato il raddoppio esterno. Pieve di Fosciana-San0-2. La squadra di Signorini ha presi i tre ...