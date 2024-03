Salvini | ' terminare tutte le opere prima di Milano-Cortina'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 1 marzo 2024) L'obiettivo del governo è "le" collegate alle Olimpiadi2026. Lo afferma il ministro dei Trasporti Matteoall'inaugurazione del cantiere del '4/o Ponte' di Lecco. "Le Olimpiadi sono un evento importante per la Lombardia e per l'Italia - spiega - perché arriveranno tantissimi turisti, ci saranno soldi e miliardi di telespettatori, però il Ponte Manzoni così come Tirano e tutta la Statale 36 sono importanti per i brianzoli, per i pendolari, per i lecchesi, per i comaschi e per i valtellinesi". "Per le Olimpiadi - sottolinea - l'obiettivo è di finire in tempo, anzi, magari un pochinoe il ponte averlo ad ambo i sensi per poter aiutare entrambe le comunità della sponda del lago". "Penso chele ...