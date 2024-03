Salvini | impedire il terzo mandato limita la democrazia

(Di venerdì 1 marzo 2024) "Se uno si trova un sindaco o un governatore bravo dovrebbe poter essere libero di risceglierlo o mandarlo a casa, sono i cittadini che decidono". Lo afferma il leader della Lega Matteo, in visita come ministro a un cantiere a Lecco. "Per me - spiega - vale quello che vale per i parlamentari: non c'è un limite, alcuni lo fanno da 40 anni e la gente li vota". "Se siamo i soli a pensarla così e tutti gli altri partiti sono contro ne prendo atto - chiarisce - ma sarebbe unazione di scelta eper i cittadini e non è che non mi addormenti la sera pensando al".

