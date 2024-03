“Salviamo la scrittura a mano” | l’appello dell’accademia della Crusca

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 1 marzo 2024) La tecnologia ha semplificato le nostre vite, lo ha fatto sicuramente con i rapporti, con le distanze e anche con le abitudini. Lo ha fatto con i calcoli, le ricerche e gli studi e lo ha fatto anche con la comunicazione. Basta uno smartphone, e qualche applicazione di messaggistica instantanea per tenerci in contatto con chi è dall’altre parte del mondo, un computer per lavorare da remoto e una tastiera per scrivere fiumi di parole. Ma che ne resterà, poi, delle nostre abilità umane? Poco o nulla, se consideriamo la tecnologia come una sostituta di tutto quello che siamo, di tutto ciò che sappiamo e che possiamo fare. È probabilmente da questa consapevolezza che è emerso il doveroso appello lanciato dall’Accademia. Un invito, che è più un monito, a preservare la nostra umanità, le nostre capacità e anche la nostra lingua. La ...