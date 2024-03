Salto con gli sci | Coppa del Mondo femminile 2023 2024 | Kriznar vince a Lathi | Sieff 18ª

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 1 marzo 2024) Nikadomina la prova dideldicon gli scia Lahti. La slovacca chiude con 254.1 punti e 7.6 lunghezze di vantaggio sull’austriaca Seifriedsberger. Terzo posto per Eva Pinkelnig con 239.8 punti (-14-3). Appena fuori dal podio la giapponese Ito con 238.5 punti. Completano la top ten Rautionaho (232), Takanashi (229.7), Bjoerseth (225.2), Opseth (224.7), Pagnier (223.2) e Prevc (220.3). Per quanto riguarda le azzurre, in gara solo Annika, che è 18ª con un totale di 197.4. SportFace.