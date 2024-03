(Di venerdì 1 marzo 2024) ROMA (ITALPRESS) –, il Salone motociclistico di Roma, apre al pubblico con tante iniziative emozionanti che ne fanno un punto di riferimento per la passione a due ruote. Dall’8 al 10 marzo il polo fieristico di Roma Fiumicino ospiterà la dodicesima edizione dell’evento che coinvolge i motociclisti sia dal punto di vista espositivo sia esperienziale grazie alla possibilità di provare tutte le novità del mercato.è presente al padiglione 6, con una ampia selezione di modelli della sua line-up di moto e scooter, ma si focalizza ancora di più sul coinvolgimento degli appassionati attraverso i demo ride organizzati nell’area esterna, dove si potranno testare alcuni dei modelli della Casa di Hamamatsu comprese le novitàGSX-S1000GX e GSX-8R. All’interno dello Stand al padiglione 6,espone le ...

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci svelano che le nozze tra Riccardo e Rossella non si celebreranno a causa di un tradimento ! (comingsoon)

In abito rosso con scollatura ombelicale, Dakota Johnson incanta il red carpet di Madame Web a Città del Messico . Con i Capelli lunghissimi e la frangetta ... (iodonna)

Brutta tegola per la Sella Cento , che nella settimana di sosta forzata per il rinvio del match con Trapani, invece che recuperare gli acciaccati, perde ... (sport.quotidiano)

Salta in sella a una Suzuki al Motodays 2024: ROMA (ITALPRESS) - Motodays, il Salone motociclistico di Roma, apre al pubblico con tante iniziative emozionanti che ne fanno un punto di riferimento per ...italpress

Salta in sella a una Triumph con l’Open Weekend: ROMA (ITALPRESS) - Sta per tornare la stagione preferita da ogni motociclista, e Triumph Motorcycles lancia un Open Weekend nazionale per invitare tutti gl ...italpress

BMW R 12 nineT: stile e prestazioni. La nostra prova, pregi e difetti [VIDEO E GALLERY]: La R 12 nineT è il fiore all'occhiello di BMW per quanto riguarda design e stile. La novità BMW ci ha sorpreso rivelandosi, oltre che molto bella da vedere, decisamente piacevole da guidare. La prova ...moto