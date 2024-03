Salerno | operazione “Alto impatto” | due arresti

Leggi tutta la notizia su zon

(Di venerdì 1 marzo 2024) Effettuata ieri a, tra Pastena e Mercatello, l'". Come riportaToday, è di dueil bilancio dell'di sicurezza: il primo arresto riguarda la detenzione di sostanze stupefacenti mentre il secondo è stato effettuato per resistenza a pubblico ufficiale. Taleha visto il coordinato impiego di Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia di Stato. "Questo intervento – ha spiegato il questore Giancarlo Conticchio – sottolinea la coesione e l'efficienza dello Stato nel rispondere alle esigenze di sicurezza dei cittadini, con l'intenzione di proseguire tali operazioni per mantenere e migliorare ulteriormente il livello di sicurezza sul territorio".