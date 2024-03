Salernitana | Liverani già in discussione | Udine decisiva

"Siamo assolutamente soddisfatti". MILANO - "La panchina di Liverani non è in bilico, è una panchina ben salda. Liverani lo abbiamo preso per alcune ... (ilgiornaleditalia)

Salernitana, la scossa finora non c'è stata. Ultime 12 partite da giocare con orgoglio e dignità: Focus della Gazzetta dello Sport sulle squadre invischiate nella lotta per la salvezza. Chi sta meglio Per punti e per morale, l’Empoli sorride più di tutti. Nicola ha portato una ...tuttosalernitana

Salernitana, riecco Maggiore: Liverani blinda il centrocampo: La Salernitana non gioca con le due punte vere in campionato da oltre un anno. Partita nefasta in quel di Verona, il 13 febbraio 2023, quando Dia fece coppia con Bonazzoli nell'ultimo 3-5-2 ...ilmattino

Cagliari, due giocatori puntano al recupero per la Salernitana: Ranieri li attende: Cagliari, due giocatori della formazione sarda puntano al recupero giusto in tempo per la gara contro la Salernitana dell’ex Liverani Il Cagliari di mister Claudio Ranieri sta preparando l’imminente g ...cagliarinews24