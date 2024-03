Salernitana | infortunio Boateng | Liverani preoccupato

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di venerdì 1 marzo 2024) Laè in ritiro per preparare la sfida contro l’Udinese, importante per la salvezza in Serie A ma sarà senza l’infortunatoLaè in ritiro per preparare la sfida contro l’Udinese, importante per la salvezza in Serie A ma sarà senza l’infortunato. Il difensore è uscito anzitempo nelle scorse partite e ha dovuto dare forfait in vista della trasferta di Udine. Come riportato da Il Mattino, il tecnico spera di riaverlo a disposizione dalla prossima giornata.