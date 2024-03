Sala studia le misure anti-smog di Londra | Lyle | “Entro il 2050 la city avrà l’aria migliore tra i grandi centri” E Milano?

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 1 marzo 2024) "illaqualità dell'aria di qualsiasi altra grande città del mondo, andando oltre i requisiti legali per proteggere la salute umana e ridurre al minimo le disuguaglianze". Lo ha spiegato Poppy, responsabile dell'inquinamento atmosferico di, nel corso di un dibattito sulle politichedie dellainglese nel corso del convegno RespiraMi, co-organizzato da Fondazione Menarini in collaborazione con Fondazione Irccs Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico, e Imperial College. Basta questo per capire come gli occhi di, e quelli del sindaco Beppein primis, siano puntati sulle politiche ...