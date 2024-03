Sacchi | “Milan giudizio sospeso Bilancio positivo se…”

(Di venerdì 1 marzo 2024) Arrigo, ex allenatore del, ha parlato a 'La Gazzetta dello Sport'. Gli argomenti: Maldini, il mercato, Leao, Pioli e non solo

Sacchi: “Le critiche alla Juventus e al Milan sono eccessive”: Intervistato per La Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi ha parlato dei giudizi che osserverebbe nei confronti di Juventus e Milan. Per l'ex allenatore, le critiche sul rendimento delle due squadre ...juvenews.eu

Pessina ritorna sulla vittoria contro il Milan: «Battere una grande squadra ci è servito a questo». Le parole del capitano del Monza: Matteo Pessina ha parlato ai microfoni del Corriere dello Sport in vista del match contro la Roma e ha ricordato la vittoria contro il Milan. Ecco le parole del capitano del Monza: PAROLE – «Noi ...milannews24

Sacchi: "Non è giusto criticare Milan e Juventus perché non riescono a tenere il passo interista": Arrigo Sacchi così alla Gazzetta dello Sport: "L’Inter sta giocando un calcio spettacolare, moderno, europeo. E non è giusto criticare Milan e Juve perché non riescono a tenere il passo dei nerazzurri ...tuttojuve