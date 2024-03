S Maria a Vico | sorpassa l’autobus e travolge bimbo di 10 anni

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 1 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoUn’auto, in fase di sorpasso, ha preso in pieno undi 10. E’ avvenuto ieri pomeriggio a Santa, dove il conducente di una vettura stavando un autobus in sosta quando ha travolto il piccolo. Il, rimasto comunque cosciente, è stato subito trasferito all’ospedale di Caserta per i dovuti accertamenti. A seguito dell’incidente, da registrare anche un malore che ha coinvolto la mamma del, tra l’altro in stato di gravidanza. L'articolo proviene da Anteprima24.it.