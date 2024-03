Russia | Della Vedova | ‘fila a funerali Navalny esempio per moltissimi’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 1 marzo 2024) Roma, 1 mar. (Adnkronos) – ?Le autorità russe non mi hanno permesso di essere presente oggi aidi. Ma la fila di migliaia di persone che sfidano il regime per partecipare alle esequie dimostrano che un?altrac?è e cheè stato e sarà unper moltissimi. Appena mi sarà possibile andrò a deporre un fiore sulla sua tomba, in suo onore e di tutti coloro che inrischiano la vita per difendere la libertà e promuovere la democrazia?. Lo scrive su twitter il deputato di Più Europa, Benedetto. L'articolo CalcioWeb.