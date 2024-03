Roma, 16 feb. (Adnkronos) – “Tutto il mondo occidentale e liberal-democratico sta chiamando in causa Putin, il suo regime, la sua azione liberticida sulla ... (calcioweb.eu)

Roma, 18 feb. (Adnkronos) - "Magi dice una cosa che condivido. Se non vogliamo trasformare un'iniziativa come quella di domani nella fiera dell'ipocrisia, ... (liberoquotidiano)

Roma, 18 feb. (Adnkronos) – “Magi dice una cosa che condivido. Se non vogliamo trasformare un’iniziativa come quella di domani nella fiera dell’ipocrisia, ... (calcioweb.eu)

Russia: Borghi (Iv), ‘a Mosca risuona nome Navalny, speranza non verrà sepolta’: Roma, 1 mar. (Adnkronos) – “A Mosca risuona il nome di Navalny al suo funerale: è la dimostrazione che la speranza per una Russia libera e democratica non verrà sepolta oggi”. Così sui social il ...ilsannioquotidiano

Ucraina, Pentagono avverte: "Se Kiev viene sconfitta, Nato combatterà la Russia": (Adnkronos) - "Se cade l'Ucraina, veramente credo che la Nato dovrà combattere con la Russia". E' quanto ha detto il segretario alla Difesa Usa, Lloyd Austin, sottolineando, durante un'audizione al ...reggiotv

Meloni: “Con l’Ucraina senza tentennamenti”. Ma tace su Navalny: Ospite da Vespa, nemmeno una domanda alla premier sul dissidente morto in Russia e su Putin. Sabato missione a Kiev: “Ho convocato il G7 con ...repubblica