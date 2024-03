Rublev urla in faccia al giudice di linea a Dubai | squalificato | perde i punti Atp ed esce dalla Top 5

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 1 marzo 2024) Un’altra follia per Andrey, questa volta con pesanti conseguenze. Il russo è statodal torneo Atp 500 in corso aperché si è messo are ina undi. L’episodio è avvenuto nel terzo set della semifinale contro il kazako Aleksandr Bublik, sul punteggio di 5 game pari.si è lamentato per la mancata chiamata su un dritto del suo avversario, che a suo giudizio era lungo. Come spesso capita, gli si è chiusa la vena e ha iniziato a inveire contro il ragazzo colpevole di non aver visto la pallina out. Dalle immagini, non si capisce cosagli abbiato, ma evidentemente sono volate parole pesanti (probabilmente in russo). Poco dopo, infatti, a ...