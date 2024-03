Rublev insulta l' arbitro ed è squalificato | out dall' Atp 500 di Dubai

Leggi tutta la notizia su agi

(Di venerdì 1 marzo 2024) AGI - Andreyè statoal torneo Atp 500 diper gli insulti rivolti a un giudice di linea nel corso del game decisivo del terzo set della semifinale contro il kazako Alexander Bublik. Sul punteggio di 7-6(4), 6-7(5), 5-6, il russo numero cinque del mondo lo ha contestato in modo plateale dopo che gli aveva chiamato fuori una palla. Il giudice di linea ha riferito di essere statoto e il supervisore dell'Atp Roland Herfel è sceso in campo con un interprete russo, il quale ha riferito cheaveva detto una parolaccia in russo ("Fott...."). Il 26enne moscovita ha ribattuto di aver parlato in inglese ("Non ho detto fott... lo giuro, questa è una cosa gigantesca"), confortato'avversario che chiedeva che non fosse punito, ma il giudice ...