Ruba vettura all’interno del parcheggio dell’Alta Velocità di Afragola

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di venerdì 1 marzo 2024)unadelStazione Altadi: arrestato un 53enne. Fermato per un controllo in autostrada Alta. Lunedì mattina, una pattuglia della Sottosezione Polizia Stradale di Napoli Nord, nel corso di un ordinario servizio di controllo del territorio, percorrendo l’autostrada A/1 con direzione di marcia da Napoli verso Caserta, ha notato un’autoche cambiava improvvisamente corsia. I poliziotti, pertanto, hanno seguito il conducente per poi sottoporlo a controllodell’area di Servizio “San Nicola Nord”. Proprio in quei frangenti, due uomini hanno avvicinato gli agenti. Uno di essi ha dichiarato di essere il proprietario ...