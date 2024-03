Ruba un cimelio da Birkenau | studente fermato dalla polizia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 1 marzo 2024) Reggio Emilia, 1 marzo 2024 – Ha pensato di poter prendere undal campo di concentramento die di portarselo a casa come ricordo. Ma è stato scoperto eche lo ha rilasciato dopo una furiosa ramanzina. Una bravata quella di un 18enne reggiano,di quinta superiore dell’istituto Gobetti di Scandiano, che si trova in questi giorni in gita scolastica in Polonia per il classico e intenso ‘Viaggio della Memoria‘ organizzato da Istoreco. Giovedì mattina con la sua classe e altri gruppi, è stato in visita al campo di sterminio di. Stando a quanto si apprende, poco dopo l’inizio del tour guidato – nei pressi della cosiddetta judenrampe, il binario dove i prigionieri ebrei venivano fatti scendere per poi essere condotti ...