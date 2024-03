Ruba in un negozio Bloccato | denunciato e allontanato dall’Italia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 1 marzo 2024) Assistito da un complice, che è riuscito a far perdere le sue tracce, aveva forzato la porta di accesso ad undi antiquariato che si trova in via XXX e XXXI Maggio a Palestro, sottraendo una borsa di cuoio da donna ed una motocicletta giocattolo alimentata da un motore elettrico. L.S., 36 anni, tunisino, senza fissa dimora ed irregolare in Italia, è statoper furto aggravato dai carabinieri della stazione di Robbio intervenuti mercoledì mattina intorno alle 6 a seguito della segnalazione di un cittadino che aveva notato i due ladri in azione. I due malviventi sono stati intercettati poco lontano mentre, a piedi, si stavano allontanando dal luogo del furto. Ma mentre il complice è riuscito a dileguarsi il trentaseienne è statoe la refurtiva recuperata. Per l’uomo provvedimento di ...