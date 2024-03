Rsa di Pontida | interrogate le due responsabili | “Mai ricevuto segnalazioni da dipendenti o parenti degli ospiti”

(Di venerdì 1 marzo 2024). “Non abbiamo maida parte deia proposito di maltrattamenti nei confrontidella Rsa. E nemmeno dai, se non sporadiche lamentele su questioni minime, come ad esempio il cibo”. Hanno voluto rispondere alle domande del giudice delle indagini preliminari Federica Gaudino, le duedella casa di riposo Bramante di, sottoposte venerdì 1 marzo all’interrogatorio di garanzia dopo essere state raggiunte da un’ordinanza di interdizione alla professione. Entrambe hanno spiegato di non aver mai sentito né visto nessun comportamento inadeguato verso glida parte del personale sanitario della struttura. Se avessero saputo che i residenti della ...

