Rosa e Olindo | revisione del processo | la diretta da Brescia

(Di venerdì 1 marzo 2024), 1 marzo 2024 – A tredici anni dalla condanna definitiva all'ergastolo per la strage di Erba, che ricalca le due sentenze precedenti,Romano eBazzi tornano a sperare in unache dovrà smontare una sentenza granitica. Si apre oggi ala prima udienza dideldavanti alla seconda sezione della corte di Appello. Torna dunque al centro delle cronache il massacro della corte di via Diaz, dove l’11 dicembre 2006 , in circa 20 minuti, a partire dalle ore 20, con armi mai trovate vengono uccisi con ferocia Raffaella Castagna, il figlio Youssef Marzouk di soli 2 anni, la nonna del piccolo Paola Galli e una vicina di casa Valeria Cherubini, accorsa dopo le fiamme divampate in via Diaz. Si salverà, solo per caso il marito ...

Le ultime notizie in diretta sul sull' udienza per la richiesta di revisione del processo a carico di Olindo Romano e Rosa Bazzi, condannati per la Strage a ... (fanpage)

Decine le persone in coda fin dalle prime ore del mattino per entrare nell'aula del Palazzo di Giustizia di Brescia in cui si discute oggi la richiesta di ... (tg24.sky)

Strage di Erba, oggi la revisione del processo: folla di curiosi per Rosa e Olindo. Azouz: «E' la mia rivincita»: «Sono emozionato, stiamo avendo la nostra rivincita. Inizialmente pensavo che Olindo e Rosa fossero colpevoli, poi già nel primo anno dopo il massacro ho cambiato idea e ora credo che non è stata ...ilmessaggero

Strage di Erba, oggi si decide: per Rosa e Olindo arrivano giornalisti da tutto il mondo: Olindo Romano e Rosa Bazzi, 62 e 60 anni, condannati all'ergastolo in tre gradi di giudizio, oggi 1° marzo 2024 saranno di nuovo insieme in un'aula di tribunale dove si deciderà della loro sorte. Alla ...monzatoday

A Brescia in coda per assistere all'udienza sulla strage di Erba: Sono già decine le persone in coda per poter entrare nel nell'aula del Palazzo di Giustizia di Brescia in cui si discuterà della richiesta di revisione della sentenza che ha condannato all'ergastolo ...ansa