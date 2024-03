Rosa e Olindo | atletica o Terra amara? La tv del 1° marzo

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 1 marzo 2024) Per la prima serata in tv, venerdì 1°su RaiUno alle 21.25 andrà in onda “The Voice Senior”, condotto da Antonella Clerici. Quarta stagione del programma dedicato a cantanti over 60 di grande talento e con storie straordinarie. Ancora una volta quattro coach competono per aggiudicarsi le voci migliori e una volta formate le squadre, selezionare i talenti più meritevoli da far accedere all’ultima puntata live, una festa della musica ricca di ospiti e sorprese, in cui verrà decretato il vincitore. RaiDue alle 21 trasmetterà i “Mondiali indoor di– Campionati del Mondo Indoor Glasgow24”. Telecronaca Luca Di Bella, commento tecnico Stefano Tilli e interviste di Elisabetta Caporale. Su RaiTre alle 21.20 sarà la volta di “, l’ultima sentenza – Speciale Un giorno in Pretura”. Sulla condanna ...