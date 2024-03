Rompe finestrino dell’auto con la pistola e rapina una manager di Bulgari a Roma

(Di venerdì 1 marzo 2024) Unadiè statata mentre era al volante della propria automobile in via Armando Spadini, una parallela di viale Tiziano, quartiere Flaminio. Rubati bracciali e un orologiodal valore di circa 50mila euro.

Pubblicato il 1 Marzo, 2024 (Adnkronos) – rapina choc , questa sera, in zona Flaminio. Una 62enne, ferma al volante della propria auto in via Armando ... (dayitalianews)

Rapina choc: Rompe il finestrino dell'auto con pistola e le ruba gioielli per 50mila euro: Una 62enne, ferma al volante della propria auto in via Armando Spadini, è stata avvicinata da un uomo con il volto coperto dal casco integrale e i guanti indossati che, dopo averle rotto il finestrino ...oggitreviso

Rapina al Flaminio: avvicina donna in auto, Rompe finestrino con la pistola e la deruba di 50mila euro: Rapina choc, questa sera, a Roma, in zona Flaminio. Una 62enne, ferma al volante della propria auto in via Armando Spadini, è stata avvicinata da un uomo con il volto coperto dal ...ilmessaggero

Ladro Rompe il finestrino e le ruba orologio di lusso e due bracciali: La donna, una manager di Bulgari, si trovava al volante della propria auto, in zona Flaminio, quando è stata avvicinata da un soggetto dal volto coperto. Dopo aver distrutto il finestrino, il criminal ...informazione