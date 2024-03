RomaOstia 2024 | aperto il Village all’Eur | tanti gli screening gratuiti dell’Ospedale Gemelli

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 1 marzo 2024) Roma, 1 marzo– Giunge al termine la prima giornata di apertura dell’Eurospin, l’area di 1000 mq ubicata in piazzale P.L. Nervi, di fronte al PalaEur, nella due giorni che anticipa la gara di domenica 3 marzo, organizzata da GSBRun in partnership con RCS Sports & Events. Ildiventa il quartier generale degli Organizzatori e dei numerosi partner collegati all’evento. Qui, i runner iscritti alla mezza maratona e non solo, possono ritirare il proprio pettorale, ultimare le iscrizioni, chiedere consigli agli esperti e conoscere le tante novità esposte e presentate dagli sponsor ufficiali del. La prima giornata, iniziata oggi alle ore 10, ha visto coinvolti il Policlinicocon il suo Longevity Run Team, uno staff di esperti che offre check-up e ...