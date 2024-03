Roma | siglato protocollo intesa tra Sport e Salute e Difesa Servizi

(Di venerdì 1 marzo 2024), 1 mar. (askanews) – Valorizzare aree militari a uso duale per realizzare impiantiivi fruibili da tutti. È questo, si legge in una nota, uno dei punti deld’questo venerdì traS.p.A. eS.p.A. Il documento, sottoscritto dal Presidente di, Marco Mezzae dall’Amministratore Delegato di, Luca Andreoli, alla presenza anche dell’Amministratore delegato di, Diego Nepi Molineris, avvia ufficialmente un rapporto che vedrà la società del Ministero dellavalorizzare aree militari ad uso ...

NEWS - siglato il protocollo d'intesa tra Sport e Salute e Difesa Servizi: Valorizzare aree militari ad uso duale per realizzare impianti sportivi fruibili da tutti. È uno dei punti del protocollo d'intesa siglato tra Sport e Salute e Difesa Servizi. Il documento, ...napolimagazine

Siderurgia: siglata l'intesa Mimit-Jsw per rilancio di Piombino -2-: (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 01 mar - Per Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, "con questa intesa, il gruppo Jsw fa un passo nella direzione giusta per assumere a breve degli ...ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore

Emergenza Vigili del Fuoco, interruzione del gas nelle sedi di Roma e Viterbo: soccorritori senza riscaldamento e acqua calda: La problematica, come evidenziato dalle stesse realtà sindacali, nel giro di poche ore potrebbe coinvolgere anche altre sedi tra il territorio della Tuscia e Roma. La denuncia dei sindacati per questa ...ilcorrieredellacitta