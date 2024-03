Roma | Santa Maria del Popolo venne costruita su uno dei luoghi più macabri della città Ecco cosa nasconde sotto

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di venerdì 1 marzo 2024) Non tutti sanno che aè possibile ammirare alcune delle più grandi opere di Caravaggio senza spendere un euro e senza fare noiose file: basta andare in una delle chiese che conservano le sue tele. LEGGI ANCHE >> Piazza del: le Chiesein Montesanto edei Miracoli non sono più gemelle? Manotano gli utenti Comedel, tra le più belle e famose di tutta la: un luogo di culto tra i più ricchi di preziose opere d’arte, il cui passato peròinquietanti misteri.del? Chi vive a ...