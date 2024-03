Roma | rubavano auto e gomme | boom di furti nei garage condominiali | arrestata coppia

(Di venerdì 1 marzo 2024)die pneumatici. Così unaera diventata il “terrore” dei condomini: entravano neie portavano via le vetture, oppure ne smontavano le. Numerosi i colpi messi a segno negli ultimi mesi. Adesso però sono stati incastrati dalla Polizia. Una pattuglia della polizia (ilcorrieredellacitta.com)e ricettazione, stroncato dagli agenti di Polizia un vasto giro sulla Flaminia. Protagonisti dei colpi due persone: si tratta di un 40enne italiano e di una donna di origini ucraine di 33. Sarebbero loro gli artefici di tutta una sfilza di reati commessi nei mesi scorsi, con lache aveva messo nel mirino in particolare alcuni. Diverse lefatto sparire così come le ...

Visite gratuite per le donne a Roma: l'8 marzo negli ospedali e nelle cliniche: CONCERTI Concerto a Roma per Gli Statuto, in tour per festeggiare 40(+1) anni di carriera il 01 MARZO CONCERTI Gio Evan torna in concerto a Roma fino al 01 MARZO ...virgilio

Ruba auto da un garage e ricicla i pezzi smontati: preso "cannibale" delle quattro ruote: Ha rubato due auto da un garage ... un 31enne che proprio nell'area della provincia di Roma aveva già colpito all'altezza di via dei Bagni Vecchi. Nel box usato dall'uomo, i carabinieri hanno trovato ...romatoday

rubavano auto a Roma nord, arrestati: Hanno messo a segno diversi furti diauto ma sono stati arrestati dalla polizia.ansa