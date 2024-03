Roma-Pescara in 2 ore anziché 3 e 20 | ecco i numeri del progetto al centro della campagna per l’Abruzzo

(Di venerdì 1 marzo 2024) È la premier in persona ad annunciare l’approvazione del Cipess alla copertura del Fsc per l’opera stralciata dal Pnrr. Il treno genererà 10 milioni di nuovi passeggeri garantendo 10 treni all’ora

Il ?campo larghissimo? punta sulla spinta del vento sardo e punta sui big nazionali (che arriveranno in rigoroso ordine sparso); il centrodestra risponde a ... (ilmattino)

Il ?campo larghissimo? punta sulla spinta del vento sardo e punta sui big nazionali (che arriveranno in rigoroso ordine sparso); il centrodestra risponde a ... (ilmessaggero)

Il ?campo larghissimo? punta sulla spinta del vento sardo e punta sui big nazionali (che arriveranno in rigoroso ordine sparso); il centrodestra risponde a ... (ilmattino)

Salernitana, Antonio Candreva e l'Udinese nel destino: Ha inoltre preso parte a tre gol contro i friulani da quando veste la maglia granata (un gol e due assist), contro nessun'altra squadra ha partecipato a più reti con la Salernitana (tre anche contro ...tuttosalernitana

Sanabria al palo e ora rischia il posto: La scorsa partita con la Roma ne è l’emblema: tiri molli e regolarmente rimpallati da un giallorosso, posizioni errate tenute al limitare e in area di rigore. Tutte situazioni che denotano una ...torinogranata

FdI, il congresso Romano dopo il voto in Abruzzo. Si annuncia la conta tra Rampelli e Meloni: Per forza di cose, un eventuale secondo flop dopo la Sardegna avrebbe l’effetto di ridisegnare i rapporti di forza anche a Roma. Marco Marsilio, presidente “transumante”, è Romanissimo, governa a ...repubblica