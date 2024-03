Roma | mezzo milione di euro e 5 anni per riaprire una strada all’Eur

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 1 marzo 2024) Riaperta via Nairobi dopodi complessi lavori ingegneristici, tra disagi alla viabilità e rallentamenti al traffico dell’Eur. Riaperta via Nairobi dopo 5di lavori: come cambierà la viabilità– Cinqueperuna, dopo il crollo di un muro della galleria e innumerevoli disagi per la viabilità. Il dipartimento Lavori Pubblici del Comune diha comunicato la riapertura di via Nairobi, ostruita dal 2019 a causa di complessi lavori ingegneristici che, dopo 5, finalmente sono in via di conclusione: per la sua riapertura il Campidoglio ha stanziato 500milacomplessivi del bilancio comunale. Via Nairobi nuovamente agibile: chiusa dal 2019 È stata riaperta via Nairobi, ...