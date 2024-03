Roma | la strada diventa via Navalny davanti all’ambasciata russa

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di venerdì 1 marzo 2024) (Adnkronos) – Via, al posto di Via Gaeta. A porre la targa di fronte all'ambasciata, nel giorno in cui a Mosca si sono svolti i funerali del dissidente russo, sono i Radicali Italiani. "Via Gaeta, la via dell'ambasciata, la via dove è presente una parte di territorio russo in Italia, dovrebbe